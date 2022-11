Les dettes de la pharmacie centrale ont atteint 750 millions de dinars

Le Syndicat des entreprises pharmaceutiques et de recherche ( Sephire) a appelé à mobiliser des ressources financières suffisantes pour réduire les dettes de la pharmacie centrale vis-à-vis de ses fournisseurs avant fin 2022 et à fixer une feuille de route pour rembourser ses différentes dettes avant fin 2023.

Dans un communiqué expliquant les raisons du départ de trois sociétés pharmaceutiques internationales de la Tunisie, le syndicat a indiqué que le montant global que le gouvernement tunisien doit, à travers la pharmacie centrale (PCT), a atteint les limites de 750 millions de dinars.

Le syndicat a expliqué que l’allocation de 200 millions de dinars au profit de l’établissement public dans la loi de finances rectificative pour l’année 2021 n’était pas assez suffisante pour améliorer sa situation critique. Sephire a, en autres, assuré que des solutions existent pour alléger la crise, telles que finaliser les projets de digitalisation et la révision en cours des textes de lois dont certains datent des années 70, pour accélérer l’entrée sur les marchés des innovations.

- Publicité-