Les deux chefs, d’Etat et de gouvernement, en dehors de l’urgence du Corona

Alors que la panique est à son comble dans la rue tunisienne et que certains députés jettent depuis au moins deux jours sur une chaîne TV privée de l’huile sur le feu, chef d’Etat et chef de gouvernement ne semblent pas être dans l’urgence de parler au peuple. Elyes Fakhfakh que tous ses administrés attendaient hier soir, décide qu’il ne parlera pas avant 19 heures, comme s’il voulait déjà nous confiner tous chez nous. Son ministre des Finances publie, ce vendredi 13, un communiqué demandant aux contribuables, personnes physiques et entreprises, de se dépêcher à payer leurs impôts, tous leurs impôts, comme s’il avait peur que l’Etat reste sans argent. Ceci, alors que les Tunisiens entendaient, jeudi, le chef d’Etat français dire à ses contribuables de veiller à la préservation de l’emploi et payer, lorsqu’ils le pourront, leurs impôts et les cotisations sociales.

Du côté de Carthage, Kais Saïed reste silencieux, préférant parler du Coronavirus devant les membres du CSS (Conseil supérieur de la sécurité) et promettre que la Tunisie le vaincra, sans dire comment. Les Tunisiens, pas tous, lui en veulent et lui demandent de visionner, lui et son cabinet, la vidéo du speech de Macron, pour apprendre comment parler à un peuple qui panique, comment lui faire passer les messages les plus anodins, mais nécessaires et qui sauvent des vies !