Le chef de l’Etat aura eu son moment de gloire médiatique, en se déplaçant hier à la poste pour faire un don de 10 mille DT (il avait promis la moitié de son salaire), bravant n meme temps l’obligation de confinement sanitaire. C’était là la 1ère bourde, au même jour où il décidait de faire descendre l’armée pour faire respecter le confinement en dehors des heures de couvre-feu, alors qu’il aurait pu, et dû, faire un virement électronique à partir de son compte personnel.

On pensais que les établissements financiers ne pouvaient pas recevoir un montant en cash supérieur à 5000 dinars. Ceci est une obligation juridique, faite pour tous les établissements financiers dont la poste. C’est pourtant un tas de billets de 20 DT qu’on voyait le receveur de la poste passer au comptage automatique. Le chef de l’Etat se permet ainsi de faire un virement papier et cash de 2 fois le plafonds fixé par la loi. Et c’est ensuite le receveur qui casse la loi et accepte du cash au-delà de la Somme autorisée. Une sortie publique avec un trois en un qui ne redore point le blasons de Kais Saied.