Les droits de l’homme dans les programmes et politiques de sécurité à l’ordre du jour au MI

L’engagement envers les normes les plus élevées dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme et leur intégration accrue dans les programmes et politiques de sécurité, a été au centre d’une séance de travail tenue, vendredi, au siège du ministère de l’Intérieur, entre nombre de cadres supérieurs civils et de sécurité et une délégation du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, conduite par le directeur des opérations de terrain et de la coopération technique du HCDH, Christian Salazar Volkmann.

D’après un communiqué du département, le responsable onusien s’est dit satisfait des voies de coopération existantes entre le Haut-Commissaire des Nations Unies et le ministère, lancées depuis 2012, notamment dans les domaines de l’assistance technique et du renforcement des capacités, à travers la mise en place de formations spécialisées, de journées d’études et de formations de formateurs.

Double objectif : Diffuser la culture des droits de l’homme et oeuvrer à la consacrer dans l’action sécuritaire.

Toujours selon le même communiqué, le responsable onusien a également réaffirmé sa détermination à poursuivre la démarche de coopération conjointe avec le ministère de l’Intérieur, de manière à lui permettre de bénéficier de l’expertise et des consultations fournies par le HCDH, dans le domaine de la l’État de droit, la responsabilité et la lutte contre l’impunité.

Lors de cette réunion, la délégation onusienne a pris connaissance des projets de réforme et de modernisation que le ministère de l’Intérieur envisage de réaliser en coopération avec différents partenaires nationaux et internationaux, dans le but de construire un système de sécurité intégré qui tienne compte de l’importance d’atteindre la sécurité humaine fondée sur la sécurité de l’individu, la sécurité de la société et celle du pays.