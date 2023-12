Les drones bon marché et improvisés du Hamas plus malins que la technologie de pointe de l’armée israélienne

Ce n’est pas l’éruption de tirs de roquettes en provenance de Gaza qui a ébranlé les soldats à la frontière sud d’Israël le 7 octobre. C’est un bourdonnement inhabituel qu’ils n’avaient jamais entendu auparavant.

Une flotte de drones, disponibles en ligne pour la modique somme de 6 500 dollars, a envahi le ciel au-dessus de la barrière frontalière israélienne, qui a coûté un milliard de dollars. Ils étaient équipés pour transporter des explosifs et neutraliser les caméras, les systèmes de communication et les armes télécommandées, préparant ainsi le terrain pour un massacre sans précédent , rapporte le Seattle Times.

Les militaires utilisent des drones dans les conflits depuis plus de vingt ans. Israël lui-même s’enorgueillit de posséder l’une des plus grandes armées de drones du Moyen-Orient. Aujourd’hui, une nouvelle génération de systèmes bon marché et disponibles dans le commerce – comme ceux que le Hamas a utilisés lors de l’attaque du 7 octobre – est en train d’émerger, défiant certaines des forces les plus avancées sur le plan technologique.

Selon Bentzion Levinson, directeur général de Heven Drones, dont l’entreprise fournit à l’armée israélienne des drones lourds et des drones à hydrogène, la guerre contre le Hamas est un signal d’alarme pour les armées de premier rang quant à leur potentiel mortel.

« Nous avons ces énormes drones, ces UAV, nous avons des avions, notre technologie est beaucoup plus avancée », a déclaré Levinson. « Ce que cette guerre a fait, c’est que nous avons réalisé que cela se passait dans notre arrière-cour, à la fois du côté de la défense et du côté de l’offensive.

