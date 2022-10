Les économies de gaz seront « cruciales » pour passer l’hiver en Europe, prévient l’AIE

L’Europe s’inquiète de ses réserves de gaz alors que l’approvisionnement russe se tarit considérablement. Les mesures d’économie de gaz du vieux continent seront « cruciales » cet hiver pour maintenir les stocks à des niveaux suffisants, prévient ce lundi l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport trimestriel.

Le tarissement du gaz russe, en réponse aux sanctions frappant Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine, a fait exploser les prix sur les marchés mondiaux et conduit les Européens à s’approvisionner auprès d’autres sources, en important massivement du gaz naturel liquéfié (GNL), notamment américain, et du gaz norvégien. Grâce à cette stratégie de diversification, « les stocks de gaz étaient pleins à presque 90 % à fin septembre », a indiqué l’AIE, basée à Paris, tout en mettant en garde l’Europe sur les conséquences, dès cet hiver et l’année prochaine, d’une éventuelle coupure totale du gaz russe.

Dans son rapport, l’agence a ainsi établi des projections hivernales pour ces stocks « dans l’hypothèse d’un arrêt complet de l’approvisionnement russe à partir du 1er novembre » et en fonction des apports en GNL, une ressource qui fait désormais l’objet d’une « compétition mondiale