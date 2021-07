Les efforts sont actuellement déployés afin d’accélérer le rythme de vaccination contre Covid-19

Les efforts sont déployés actuellement afin d’accélérer le rythme de vaccination contre Covid-19 avec l’ouverture des centres de vaccination et le déploiement des équipes tout en favorisant le matériel nécessaire, a indiqué mardi le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Il a appelé, lors de l’installation de l’hôpital de campagne, offert par Qatar, dans le gouvernorat de Ben Arous, à renforcer davantage l’unité nationale et consolider les efforts pour lutter contre la pandémie.

Le système sanitaire ne va pas s’effondrer et des prouesses sont réalisées par les intervenants dans ce secteur et d’autres structures, a encore souligné Mechichi. Il a salué l’aide offerte par Qatar rappelant que pour vaincre la pandémie il faut conjuguer les différents efforts sur les plans national et international.

L’ambassadeur de Qatar en Tunisie a pour sa part, estimé que l’aide offerte par son pays est une simple contribution afin de soutenir les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie et renforcer davantage les liens de fraternité entre les deux pays. L’hôpital de campagne est d’une capacité de 200 lits consolidé par des équipements de réanimation et de concentrateurs d’oxygène et autres matériel médical.