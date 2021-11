Les Emirats arabes unis accueilleront la COP28 en 2023

Les Emirats arabes unis ont été désignés pour accueillir la prochaine conférence sur le climat en 2023, a annoncé l’ONU jeudi 11 novembre.

Dernière ligne droite avant la fin de la COP26 à Glasgow, en Ecosse. Fait majeur : la Chine et les Etats-Unis ont conclu mercredi 10 novembre une déclaration conjointe sur le renforcement de leur action climatique.

Les deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre relèvent leurs ambitions en matière d’émissions tout au long de cette décennie, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Et jeudi 11 novembre, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a annoncé que la COP28 se déroulera aux Emirats arabes unis. Une décision qui intervient alors que le pays s’impose de plus en plus dans le débat sur le changement climatique et se présente en champion des technologies propres. « Nous sommes heureux et honorés », a déclaré le Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. « Nous nous engageons en tant que nation à soutenir la communauté internationale […] pour surmonter la menace du changement climatique », a-t-il ajouté.