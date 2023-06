Les Émirats arabes unis et Qatar se réconcilient

Les Émirats arabes unis (EAU) et le Qatar ont annoncé, lundi 19 juin, la reprise de leurs relations diplomatiques, avec réouverture de leurs ambassades respectives à Abou Dhabi et à Doha, rapporte ce matin le journal qatari Al-Raya, qui annonce déjà un “renforcement du partenariat” et “des relations fraternelles entre les deux pays amis”.

Cette annonce intervient après six années de brouille, commencée en 2017 quand les Émirats avaient rejoint l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Égypte pour décréter un boycott, puis un blocus, contre le Qatar.

Ces pays reprochaient au Qatar d’être complaisant à l’égard de l’Iran, mais désapprouvaient surtout sa proximité avec des opposants – dont les Frères musulmans – qui avaient trouvé refuge au Qatar et qui pouvaient s’exprimer dans les médias du pays, notamment la chaîne Al-Jazeera, dont ces pays avaient exigé la fermeture.

À l’époque, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane (MBS), s’était montré le plus intransigeant. Il a ensuite décidé de mettre un terme au boycott, en invitant l’émir du Qatar au sommet du Conseil de coopération du Golfe organisé en janvier 2021.

C’étaient alors les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que l’Égypte, qui avaient campé sur leurs positions. L’Égypte n’a repris ses relations diplomatiques avec le Qatar qu’en septembre 2022, et Bahreïn seulement en avril dernier.