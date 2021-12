Les Émirats passent au week-end de samedi-dimanche

Les Émirats arabes unis ont décidé de faire passer leur week-end de vendredi-samedi à samedi-dimanche et d’instaurer une semaine de travail de quatre jours et demi, dans un souci notamment de compétitivité, a rapporté mardi l’agence de presse officielle WAM. La décision de l’un des pays les plus riches et influents du Golfe a été prise pour des considérations économiques. «La nouvelle semaine de travail permettra aux Émirats arabes unis de mieux s’aligner avec les marchés internationaux», explique une source officielle.

«Cela assurera une fluidité dans les transactions financières, commerciales et économiques avec les pays qui suivent le week-end du samedi-dimanche, renforçant les opportunités pour des milliers d’entreprises internationales basées aux Émirats», a-t-elle ajouté, précisant que cela permettra ainsi «d’augmenter les performances en matière de compétitivité» du pays.