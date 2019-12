Les émissions de gaz réduites de 13% en Tunisie

La Tunisie a respecté tous les engagements adoptés lors de la 21 conférences parties (COP 21) sur le climat, à Paris en 2015, et a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 13 % sur des engagements de 41% à l’horizon 2030, et ce en attendant les financements nécessaires, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Samir Taieb

Elle a également adhéré à l’initiative africaine sur l’adaptation de l’agriculture du continent aux changements climatiques, a-t-il ajouté, lors de la conférence de presse tenue vendredi, sur la participation tunisienne à la COP25 prévue à Madrid (Espagne), du 2 au 13 décembre 2019.

Le pays a , en outre, rejoint la convention mondiale des terres arides en 2017, a rappelé Taieb, mettant l’accent sur les efforts déployés au cours des trois dernières années pour la plantation d’oliviers sur 24 mille hectares supplémentaires compte tenu de la contribution de cet arbre à la limitation des émissions de gaz. Il s’agit en outre, de l’aménagement d’un parc à El Agba et un autre prévu à la Marsa et la création d’un fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques.

La conférence de presse a été organisée par le ministère des Affaires locales et de l’environnement en collaboration avec le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le PNUD.