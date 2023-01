Les employés de la TRANSTU en grève jusqu’à satisfaction de leurs revendications

Les employés de la société des transports de Tunis (TRANSTU), ont organisé lundi un rassemblement à la place de la Kasbah, pour protester contre la politique d’atermoiement adoptée par le gouvernement face aux nombreux problèmes du secteur. Le secrétaire général de la fédération générale du transport, relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Wajih Zidi, a précisé que les employés de la TRANSTU ont décidé d’observer une grève à partir de ce lundi jusqu’à la satisfaction des revendications notamment, le paiement des salaires et de la prime de fin d’année. Zidi a ajouté que le gouvernement n’a pas prêté attention aux revendications essentielles des employés de la société qui souffre d’un parc d’autobus délabré, en plus du manque de sérieux pour sauver le secteur. Le ministère a négligé les droits des employés, a ajouté la même source, estimant que la défense des droits légitimes relève du devoir de la centrale syndicale. C’est le gouvernement qui a déclenché cette grève, a-t-il noté.

La grève de la TARNSTU a en effet causé une paralysie totale du transport public, après l’arrêt des dessertes des bus, et de métros, dans la capitale Tunis, en ce premier jour de reprise après les vacances scolaires et les congés de fin d’année.

- Publicité-