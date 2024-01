Les employés de Shems FM intègrent la Radio Tunisienne

La présidente directrice générale de la Radio Tunisienne Henda Ben Alaya Ghribi a affirmé jeudi que, lors d’un conseil ministériel tenu le 18 décembre dernier, il a été convenu de rattacher les employés de la radio privée confisquée Shems fm à l’Etablissement de la radio tunisienne.

Shems Fm connait des difficultés financières et souffre de l’accumulation des dettes qui s’élève désormais à 23 millions de dinars .

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Alaya a affirmé qu’il s’agit d’une décision souveraine qui s’inscrit dans le cadre du role social de l’Etat et du souci de préserver les postes d’emploi, soulignant que Radio Shems FM poursuivra la diffusion de ses émissions jusqu’à l’achèvement des procédures administratives.

Elle a expliqué que l’opération d’integration qui a débuté depuis le 2 janvier en cours, se poursuit conformément au statut de la Radio, ce qui signifie que les 48 journalistes et agents concernées erffectueront un stage d’une année avant la titularisation.

Ben Alaya a souligné que les agents et journalistes concernés seront répartis sur les 5 radios centrales. La Radio Tunisienne compte désormais 1100 employés, a-t-elle indiqué.

Sur le non rattachement de Shems Fm à la radio tunisienne à l’instar de ce qui a été fait avec Radio Zitouna, la responsable a expliqué que Shems fm est engagée dans un processus judiciaire qui demande beaucoup de temps, alors que les droits sociaux des employés de Shems ne peuvent plus attendre .

