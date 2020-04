Les employés de Tunisair payés 17 mensualités

Nous apprenons que Tunisair paie ses salaires rubis sur l’ongle, malgré toutes ses difficultés, et devrait pouvoir le faire jusqu’à avril, comme beaucoup d’autres entreprises, notamment du secteur privé. Mais cela ne semble pas suffire à ses employés, qui demandent versement immédiat de la double-paie d’avril à laquelle ils ont bizarrement droit, puisqu’ils disposent de 17 mensualités par an, sauf le Pdg qui n’est payé que 3.200 DT (par ailleurs versée en totalité au profit du fons 1818) par mois et en seules 12 mensualités, contrairement à tous ses employés !