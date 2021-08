Les engagements financiers de la Tunisie au centre d’une rencontre entre le président Saied et le représentant de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

La situation économique de la Tunisie et ses engagements financiers ont été au centre d’une rencontre, lundi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saied et le vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord Farid Belhaj.

- Publicité-

Selon un bref communiqué de la présidence, l’entrevue a aussi porté sur l’identification des mécanismes de coopération continue avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et d’autres institutions financières internationales.

Plus tôt dans la journée, Belhaj, a réaffirmé, lors de sa rencontre avec Sihem Boughdiri Nemsia, chargée de la gestion du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, « l’engagement de la Banque à continuer de soutenir la Tunisie pour mener à bien son processus démocratique et réaliser la transition économique souhaitée ».

« La Banque mondiale suit l’évolution de la situation en Tunisie et les messages importants envoyés dans le sens de l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption », a dit le responsable, cité dans le même communiqué.

Et d’assurer : « la Banque mondiale continue d’apporter le soutien nécessaire à la mise en œuvre des réformes économiques et sociales en Tunisie, en particulier les programmes de protection sociale et les projets liés à l’accompagnement des femmes rurales.