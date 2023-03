Les enseignants suppléants boycottent les devoirs de synthèse

Au premier jour de la semaine bloquée, les enseignants suppléants du secondaire ont décidé de boycotter les devoirs de synthèse, a déclaré lundi Malek Ayari, leur coordinateur national à l’agence TAP.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège du syndicat national des journalistes tunisiens, Ayari a fait savoir que les enseignants suppléants continueront à boycotter les devoirs de synthèse du deuxième trimestre et ne remettront pas les notes à l’administration.

De son côté, Ahmed Hammami, représentant de la coordination nationale a appelé le ministère de l’éducation à accélérer la signature d’une convention pour régulariser la situation des enseignants suppléants afin de mettre fin à toutes les formes d’emploi précaire.

D’après la même source, les enseignants suppléants poursuivront leurs mouvements de protestation et recourront à l’escalade jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Pour sa part, la fédération générale de l’enseignement secondaire a réaffirmé lundi, dans un communiqué, son attachement à l’application de la décision de ne pas remettre les notes des 1er et 2ème trimestres à l’administration appelant le gouvernement à prendre au sérieux les revendications des enseignants.

Selon le communiqué, les réunions de négociation avec le ministère de l’éducation tenues les 15 et 22 février dernier ainsi que le 1er mars n’ont pas été fructueuses.

Les enseignants du secondaire revendiquent la fixation d’une date pour les promotions professionnelles au titre des années 2022 et 2023 avec effet rétroactif et la mise à jour de la prime de la rentrée scolaire au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Ils revendiquent également la publication des textes de loi relatifs à la convention du 09 février et la régularisation de la situation des enseignants suppléants.