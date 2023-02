Les enseignants suppléants menacent d’escalade lors d’un rassemblement devant le ministère de l’éducation

Les enseignants suppléants ont menacé, mercredi, lors d’un rassemblement devant le siège du ministère de l’éducation de recourir à l’escalade par l’organisation de sit-in au siège des commissariats régionaux à l’éducation, la poursuite du boycott des cours et des examens du deuxième trimestre et la retenue des notes du premier trimestre si la réunion prévue aujourd’hui entre le ministre de l’éducation et une délégation de la fédération générale de l’enseignement secondaire ne parviendrait pas à un accord qui satisfait les deux parties.

Hager Kthiri, membre de la coordination nationale des enseignants suppléants a déclaré à la TAP, que des représentants de la coordination ont reçu des assurances du ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, concernant l’élimination des formes d’emploi précaire et la régularisation de la situation des enseignants suppléants, appelant à la concrétisation de ces promesses.

Pour sa part, le coordinateur national, Malek Ayari, a appelé à mettre fin à toutes les formes d’emploi précaire et à la régularisation de la situation des enseignant suppléants en deux fois : La première concerne les suppléants qui ont travaillé pendant la période allant de 2008 à 2016 et la deuxième ceux qui ont signé des contrats pendant la période 2016-2023. Il a appelé à rendre justice à ces enseignants dont le nombre s’élève à environ 8 mille personnes.

