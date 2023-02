Les enseignants suppléants ont décidé d’observer demain mardi un mouvement de protestation devant le ministère de l’éducation

Le coordinateur du district du grand Tunis des enseignants suppléants Mohamed Ali Sebtaoui a critiqué la politique d’atermoiement adoptée par le ministère de l’éducation dans le traitement des dossiers des enseignants.

Il a indiqué au cours d’une conférence de presse tenue au siège du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) que les enseignants ont décidé de boycotter les cours jusqu’à l’activation des accords pour préserver la dignité de l’enseignant suppléant, ajoutant que le nombre des postes vacants s’élève à 15 mille.

« Les revendications ne sont pas uniquement matérielles, mais aussi sociales et professionnelles », a-t-il précisé, affirmant que 8 mille enseignants contractuels sont déterminés à défendre leurs droit et régulariser tous les dossiers sans exceptions.

Sebtaoui a annoncé que la coordination des enseignants suppléants a décidé d’organiser un mouvement de protestation, demain mardi, devant le ministère de l’éducation à Tunis avec la participation des enseignants contractuels dans tous les gouvernorats et les composantes de la société civile.

- Publicité-