Les enseignants suppléants poursuivront le boycott des cours et organiseront une journée de colère nationale jeudi prochain

» Le boycott des cours, entamé hier lundi par les enseignants suppléants pour revendiquer la régularisation de leur situation, se poursuivra et une journée de colère nationale sera observée jeudi prochain devant le siège du ministère de l’éducation « , a fait savoir mardi le porte parole de la coordination nationale des enseignants suppléants, Chiheb Mosbah.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mosbah a indiqué que cette décision, prise en commun accord avec les syndicats régionaux, est une forme de protestation contre l’atermoiement du ministère de tutelle et la non application de l’accord du 16 novembre 2022.

» En outre, le ministère propose d’organiser un examen national spécifique pour le recrutement des enseignants suppléants, sans tenir compte de l’ancienneté dans l’exercice de la profession, en plus de les soumettre à un examen professionnel, ce que rejette catégoriquement la coordination « , a-t-il ajouté menaçant d’esclasade si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Selon Mosbah, la coordination pourrait recourir au boycott des examens du premier trimestre outre le boycott partiel ou total des cours.