+62,4 % à fin août 2023 en entrées touristiques

Le nombre des entrées touristiques sur le territoire tunisien a atteint 6,232 millions de visiteurs, durant les 8 premiers mois de l’année 2023, marquant un bond de 62,4%, par rapport à la même période de 2022, d’après des données publiées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette amélioration a été favorisée par l’accroissement du nombre de touristes français (en hausse de 23% en comparaison avec la même période de 2022), allemands (+66,3%), italiens (+25,9%), suisses (+36,1%), espagnols (+76,1%), américains (+37,1%) et canadiens (+23,7%).De même, le nombre de touristes libyens et algériens qui ont visité la Tunisie, au cours de cette période a enregistré une hausse respective de 26,5% et 410,2% par rapport à 2022.

Le département du tourisme a rappelé que les recettes touristiques se sont élevés à 5165,5 millions de dinars (MD), à fin août 2023, ce qui représente une hausse de 47,2%.En devises, ces recettes ont évolué à 1541 millions d’euro (+42,7%) et 1672 millions de dollars (+44,8%).