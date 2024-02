Les entreprises appelées à adhérer au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières européennes

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub a tenu mardi, une séance de travail avec le bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), conduit par le président de l’organisation patronale, Samir Majoul, sur les problèmes du secteur industriel.

Selon un communiqué publié par le département de l’Industrie, les deux parties ont évoqué la nécessité pour les entreprises industrielles d’adhérer au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières européennes (MACF) avant son entrée en vigueur en 2025. Ce mécanisme a pour objectif de verdir les importations industrielles de l’Europe, en faisant payer les émissions carbones liées à leur production. Ainsi, les entreprises exportatrices qui n’adhéreront pas à ce mécanisme devront payer une taxe carbone à partir de 2026.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère de l’Industrie, les deux parties ont insisté sur l’importance d’accélérer la signature des mémorandums d’entente entre les secteurs public et privé, notamment, dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

L’accent a été, également, mis sur la nécessité d’attirer de nouveaux marchés d’exportation dans les secteurs porteurs dont l’huile d’olive conditionnée, de valoriser les déchets industriels et les utiliser comme matières premières.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de programmer des réunions sectorielles périodiques durant la prochaine période afin de réaliser les objectifs communs relatifs aux orientations stratégiques du secteur industriel.