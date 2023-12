Les entreprises de l’Environnement à Tataouine et Kébili, au cœur d’une réunion ministérielle

Le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, vendredi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail ministérielle, consacrée au suivi de la situation des deux entreprises de l’Environnement, de plantation et de jardinage à Tataouine et Kébili (Sud de la Tunisie).

L’accent a été mis lors de cette réunion sur la nécessité d’améliorer la gouvernance des deux sociétés et de développer les mécanismes de gestion, dans le but de tirer meilleur profit du potentiel économique dans les deux gouvernorats.

Il a été décidé, également, d’étudier les performances économiques disponibles dans ces deux régions, à même de parvenir à créer de nouveaux projets au profit des deux entreprises et garantir un travail efficient pour leurs employés.

