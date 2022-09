Les entreprises privées  tunisiennes et jordaniennes lorgnent des perspectives « plus larges »

La Chambre de commerce d’Amman (ACC), poursuivra ses efforts avec les entreprises du secteur privé tunisien pour développer les relations économiques et faire évoluer leurs échanges commerciaux vers des horizons « plus larges » pour répondre aux aspirations mutuelles, a déclaré son président, Khalil Haj Tawfiq, cité par l’agence de presse jordanienne, Petra.

Lors d’une réunion avec l’ambassadeur de Tunisie en Jordanie, Khaled Souhaili, , ila ajouté que les relations jordano-tunisiennes ont connu un développement « remarquable » ces dernières années, ce qui nécessite de travailler dur pour construire sur ces succès.

Selon une déclaration de l’ACC samedi, Haj Tawfiq a noté que ces dernières années ont été marquées par l’intérêt commun de la Jordanie et de la Tunisie pour le renforcement de leurs relations économiques en facilitant la circulation des marchandises entre les deux pays et en explorant les opportunités de commerce et d’investissement disponibles.

Les membres du conseil d’administration de l’ACC ont salué les efforts déployés pour renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les domaines économiques, en intensifiant les visites des délégations, en organisant des événements et des réunions conjointes et en mettant en œuvre les accords signés entre les deux parties.

L’ambassade de Tunisie envisage d’organiser périodiquement des réunions avec le secteur privé jordanien, y compris l’ACC, dans le but d’activer les mécanismes de coopération bilatérale et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations soumises par les commissions supérieures mixtes, ajoutant que les relations économiques des deux pays sont « un modèle à suivre. »