Les entreprises tunisiennes désireuses de reprendre leur activité en Libye

L’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaâd Laajili, a déclaré que certaines entreprises tunisiennes, qui ont bloqué des projets en Libye, souhaitent revenir et reprendre leur travail.

Cette déclaration a été faite lors de sa réunion avec le ministre du Logement et de la construction du gouvernement d’unité nationale, Abu Bakr Al-Ghawi, au siège du département, selon un communiqué du ministère sur sa page Facebook.

L’ambassadeur tunisien a demandé une réunion conjointe entre le ministère tunisien de l’Equipement et de l’habitat, le ministère de l’habitat et l’agence de mise en œuvre des projets de logement et de services publics pour discuter de la possibilité du retour de ces entreprises et de reprise des travaux sur les projets convenus, précise, pour sa part, le site Libya Observer.