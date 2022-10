Les épreuves du Bac 2023 dès le 7 juin

Les épreuves de la session principale du baccalauréat (session 2023) se déroulent à partir du 7 juin prochain et les jours suivants, selon un arrêté du ministre de l’éducation publié vendredi au journal officiel de la république tunisienne (JORT).

Selon l’arrêté du ministre fixant la date des deux sessions de l’examen du baccalauréat 2023 et celle de l’ouverture et la clôture de l’inscription des candidats pour l’année 2023, les épreuves de la session de contrôle se déroulent le 3 juillet et les jours suivants.

L’ouverture de l’inscription des candidats au Bac 2023 à distance à travers le réseau éducatif a été fixée au 17 octobre courant et sa clôture au 17 novembre prochain a indiqué la même source.