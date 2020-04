Les épreuves du bac se tiendront du 8 au 15 juillet 2020

S’exprimant sur les ondes de Shems fm, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Hafaidh Hafaidh, a affirmé, ce lundi 27 avril 2020, qu’un accord avait été conclu entre le Ministère de l’éducation et la Fédération générale de l’enseignement secondaire pour une reprise des cours des bacheliers.

”Les élèves du baccalauréat devraient reprendre les cours le 27 mai prochain, soit après l’Aïd el-Fitr et et ce, jusqu’au 24 juin. En ce qui concerne les épreuves du baccalauréat, elles se tiendront le 8 juillet et se termineront le 15 juillet 2020”, a-t-il dit.