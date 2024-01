Les Espagnols à l’assaut de l’huile d’olive pourtant devenue produit de luxe

Alors que son prix a doublé en l’espace d’un an en raison de la sécheresse en Espagne, l’huile d’olive attire de nombreux voleurs et pousse les restaurants, supermarchés et producteurs à redoubler de vigilance.

Comme le rapporte France 2, les producteurs d’huile d’olive andalous, au sud de l’Espagne, subissent depuis plusieurs mois de nombreux vols en bande organisée, en raison de la sécheresse qui a fait chuter la production d’olives. Résultat, les quantités se font rares et l’huile d’olive est quasiment devenue un produit de luxe, dont le prix a doublé en un an, pour s’établir à 8 euros le litre.

« Nous avions des bouteilles d’un litre et un litre et demi. Aujourd’hui, nous utilisons des dosettes, car il arrivait que des gens repartent avec des bouteilles », fait savoir à nos confrères le patron d’un restaurant. Même constat dans les supermarchés où des cadenas et des chaînes ont été mis sur certaines bouteilles pour dissuader les voleurs.

Ces mesures préventives ont été mises en place après le mois d’août, où la profession a été choquée par un vol record : cinquante-six tonnes d’huile d’olive siphonnées en quarante-cinq minutes. Certains agriculteurs vont d’ailleurs jusqu’à organiser des patrouilles eux-mêmes pour protéger leurs stocks.

