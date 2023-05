Les espoirs d’un accord avec le FMI font grimper les prix des obligations tunisiennes

Les obligations internationales de la Tunisie ont engrangé des gains importants, mercredi, grâce aux espoirs croissants que le pays à court d’argent puisse obtenir un accord de soutien de 1,9 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international.

L’obligation 2025 du pays, libellée en dollars, a enregistré les gains les plus importants, augmentant de 2,3 cents pour atteindre un plus haut d’un mois d’un peu plus de 53 cents pour un dollar, selon les données de Tradeweb. Les obligations libellées en euros ont gagné jusqu’à 1,6 cents, rapporte Reuters.

Les obligations tunisiennes ont atteint des niveaux record au cours des dernières semaines suite à des développements politiques intérieurs et les déclarations du président tunisien relatives les conditions du plan de sauvetage du FMI, lorsqu’il a déclaré début avril qu’il n’accepterait aucun « diktat ».

S’adressant aux journalistes lors d’une séance d’information sur les dernières perspectives régionales du FMI, Jihad Azour, son directeur pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale, a déclaré que la conclusion par le Fonds d’un accord avec Tunis en septembre était intervenue à un moment important.

« Les besoins de financement pour couvrir le programme de la Tunisie ont été satisfaits et il reste quelques étapes à franchir, dont certaines ont été mises en œuvre et d’autres sont encore en attente », a déclaré Azour.

Dans une interview séparée avec Bloomberg, Azour a ajouté que le financement nécessaire à l’accord était « presque atteint ».

Le pays a besoin que le conseil d’administration du FMI approuve l’accord avant que le décaissement des fonds puisse commencer.