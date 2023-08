Les Etats-Unis consternés face aux choix militaires de l’Uktraine 

Des tensions sont apparues entre l’Ukraine et les États-Unis au sujet de la stratégie militaire globale de Kiev. L’administration de Joe Biden serait aussi agacée par les demandes incessantes de Volodimir Zelenski concernant l’entrée de son pays dans l’Otan, rapporte Capital.

Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie s’éternise, des tensions et des divergences d’opinions sont apparues entre Kiev et ses alliés. Volodimir Zelenski a pourtant remercié à plusieurs reprises ses partenaires occidentaux pour leur aide mais la chaîne CNBC a révélé qu’en coulisses, la frustration de Washington envers l’Ukraine a atteint son paroxysme. De plus, les besoins et les demandes de soutien militaire de l’État-major ukrainien sont parfois en contradiction avec la volonté des pays membres de l’Otan.

La bataille de Bakhmout a été un élément révélateur de la frustration américaine envers le gouvernement de Kiev. En effet, la stratégie militaire de l’Ukraine – et la valeur symbolique qu’elle accorde à la lutte pour chaque parcelle du territoire ukrainien – s’est parfois heurtée à la perspective militaire et au pragmatisme de ses alliés. Volodimir Zelenski aurait consterné les États-Unis en décidant de poursuivre la lutte pour Bakhmout au prix de lourdes pertes humaines et matérielles.