Les États-Unis  disent qu’ils ne  cherchent pas la guerre avec la Russie

Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec la Russie comme le rapporte Mark Milley, le président de l’état-major interarmées des États-Unis.

Cependant, Milley s’attend à ce qu’une escalade des tensions entre les deux pays se produise alors que l’Ukraine se prépare à lancer sa contre-offensive d’envergure dans les prochaines semaines.

Milley a déclaré : « Je pense qu’il est dans l’intérêt de tous de ne pas provoquer d’escalade. La Russie ne veut pas d’une guerre avec l’OTAN ou les États-Unis, et l’OTAN et les États-Unis ne veulent pas d’une guerre avec la Russie. Il en va donc de l’intérêt de tous à cet égard, et l’Ukraine ne veut certainement pas d’une guerre de cette ampleur sur son territoire. »

Il a ajouté : « Chaque jour, nous calculons la possibilité d’une escalade, quelle que soit l’action que nous entreprenons ou que nous voyons entreprendre par les Russes. »