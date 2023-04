Les États-Unis enquêtent sur des fuites de documents classés secrets

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pour identifier la personne qui se trouve à l’origine d’une fuite massive de documents classifiés liés à la guerre en Ukraine, les agissements des adversaires mais aussi des alliés des États-Unis, et publiés cette semaine sur les réseaux sociaux.

La presse américaine a dévoilé, dimanche 9 avril, de nouvelles informations ultra-sensibles révélées par ces documents. Sur la guerre en Ukraine d’abord, ils montrent l’étendue et la précision des renseignements qui sont collectés aux États-Unis, selon le New York Times. Les services américains seraient ainsi capables d’être informés à l’avance sur les cibles des bombardements russes. Des renseignements particulièrement précieux pour l’Ukraine, mais ces documents montrent également, selon le quotidien américain, que les Américains espionnent l’état-major et les dirigeants ukrainiens.

D’autres informations qui figurent dans les documents ne concernent l’Ukraine qu’indirectement : il s’agit par exemple des tentatives imputées au groupe Wagner d’acheter des armes à la Turquie par l’intermédiaire du Mali. Ou encore des informations sur le débat au sein du gouvernement sud-coréen concernant la livraison de munitions à l’Ukraine.

Enfin, il y a des informations qui n’ont rien à voir avec l’Ukraine, notamment sur la situation en Israël. Selon ces documents, la CIA aurait ainsi recueilli des éléments sur le soutien apporté par des responsables du Mossad à la lutte contre la réforme de la justice.