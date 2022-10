Un programme de financement de 20 millions de dollars (l’équivalent de 65 millions de dinars) destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises tunisiennes vient d’être lancé. Ce programme sous forme de prêts s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat signé entre la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi, l’administratrice assistante de l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) du bureau de la région MENA, Megan Doherty et la directrice générale de l’institution de Microfinance Advans Tunisie Mariem Ezzine, indique un communiqué publié, mercredi, par l’ambassade des Etats Unis en Tunisie. Ce programme cible essentiellement les entreprises implémentées dans les régions intérieures de la Tunisie. Il permettra aux PME détenues notamment par des femmes de bénéficier d’un meilleur accès aux crédits et d’assurer une meilleure reprise post-Covid-19 de certains secteurs vitaux comme le tourisme, l’agriculture et le transport. Créée en 2013, Advans Tunisie est une institution de microfinance dont la mission est fournir des services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs, commerçants, artisans et leur famille, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises tunisiennes



