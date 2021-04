Les Etats-Unis et la Chine « s’engagent à coopérer » sur la crise climatique

Opposés sur de multiples dossiers, les Etats-Unis et la Chine ont réussi à trouver un terrain d’entente, samedi 17 avril, au sujet de la lutte contre le changement climatique. « Les Etats-Unis et la Chine s’engagent à coopérer entre eux ainsi qu’avec d’autres pays pour affronter la crise climatique, qui doit être traitée avec le sérieux et l’urgence qu’elle exige », ont écrit dans un communiqué commun l’émissaire américain, John Kerry, en visite à Shanghai, et son homologue chinois, Xie Zhenhua.

- Publicité-

Le texte énumère les multiples voies de coopération entre les deux premières économies mondiales, qui, ensemble, représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Washington et Pékin y affirment « le renforcement de leurs actions respectives et la coopération dans les processus multilatéraux, y compris la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris ».