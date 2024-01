Les Etats-Unis et le Royaume-Uni bombardent les Houthis au Yémen

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé tôt vendredi les Houthis au Yémen, après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles, soutenus par l’Iran, contre le trafic maritime en mer Rouge en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

L’opération a relancé les craintes d’une propagation du conflit entre Israël et le Hamas, qui fait rage à Gaza, de nombreux pays de la zone appelant à la retenue.

Dans une déclaration commune, Washington, Londres et huit de leurs alliés parmi lesquels l’Australie, le Canada et Bahreïn ont souligné que leur objectif était la « désescalade » en mer Rouge.

Les frappes, « 73 raids », ont visé des sites militaires dans la capitale Sanaa, et les gouvernorats de Hodeidah, Taïz, Hajjah et Saada, a indiqué le porte-parole militaire des Houthis, un mouvement membre de « l’axe de la résistance » établi par l’Iran, qui rassemble des groupes hostiles à Israël, notamment le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

« Cette agression (…) ne restera pas sans réponse », a-t-il averti, indiquant que cinq personnes avaient été tuées et six blessées parmi les rebelles.

L’opération a été menée « avec succès » en réponse « directe aux attaques sans précédent des Houthis de navires internationaux en mer Rouge », a affirmé le président américain, Joe Biden, évoquant une action « défensive » pour protéger notamment le commerce international.

Dans le camp occidental, l’Otan a appelé les Houthis à cesser leurs attaques après ces frappes « défensives ». La France a aussi « exigé » la fin des attaques.

Le Kremlin a, lui, condamné des frappes « illégitimes du point de vue du droit international ».

La Chine a quant à elle exhorté les parties prenantes « à faire preuve de retenue, afin d’éviter une expansion du conflit ».

Un appel au calme également lancé par l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition internationale anti-Houthis. Le sultanat d’Oman, médiateur entre Houthis et forces loyalistes yéménites, a condamné le « recours de la part de pays amis à l’action militaire ».