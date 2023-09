Les États-Unis et l’Inde mettent fin à leur dernier conflit commercial 

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Joe Biden se sont rencontrés vendredi et ont vanté le « partenariat solide et durable » entre leurs deux pays, tandis qu’un accord a été annoncé mettant fin à leur dernier conflit commercial.

Les deux dirigeants ne se quittent plus, ou presque: leur rencontre bilatérale, à la veille du sommet du G20 à New Delhi, fait suite à une fastueuse visite d’État de Narendra Modi à la Maison Blanche en juin. Et le Premier ministre indien s’est dit vendredi, dans le communiqué commun, « impatient » de recevoir à nouveau le président américain l’an prochain pour une réunion du Quad.

Ce format diplomatique cher à la Maison Blanche, en pleine offensive en Asie pour tenir tête à la Chine, rassemble l’Inde, les États-Unis, l’Australie et le Japon autour de questions de sécurité. Lors de la réunion, les deux dirigeants ont estimé, selon leur communiqué, que le sommet du G20 allait « faire avancer les objectifs communs » sur le plan économique, notamment en « réformant profondément et en musclant les banques de développement multilatérales », ce qui est le grand objectif de Joe Biden à New Delhi.

Après leur rencontre, Washington a annoncé que les deux pays avaient trouvé un accord pour résoudre leur dernier différend en suspens à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui concernait l’importation en Inde de produits agricoles des États-Unis. Les droits de douane seront ainsi réduits pour les dindes et canards congelés américains, ainsi que les myrtilles et canneberges.

