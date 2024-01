Les États-Unis exhortent Israël à modérer sa guerre à Gaza

Les États-Unis ont exhorté Israël à modérer sa campagne militaire à Gaza. « Nous ne disons pas qu’il faut relâcher complètement la pression et ne pas continuer à poursuivre le Hamas », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, à l’émission Face the Nation de la chaîne CBS dimanche, lorsqu’il a été interrogé sur les tensions entre les deux alliés à propos de Gaza.

Le Hamas « reste une menace viable » et Israël a « le droit et la responsabilité de le poursuivre », a déclaré . Kirby, ajoutant : « Nous pensons que le moment est venu de passer à une phase de faible intensité ».

L’administration Biden est particulièrement préoccupée par le fait que près de 24 000 Palestiniens ont été tués dans les violences liées à la guerre de Gaza. .

« Nous ne renonçons certainement pas à la nécessité de réduire le nombre de victimes civiles », a déclaré Kirby.

Il a souligné que l’administration Biden s’était entretenue avec Israël « de manière intensive au sujet d’une transition vers des opérations de faible intensité. Nous pensons que c’est le bon moment pour cette transition, et nous leur en parlons ».

Israël a pris « quelques mesures préliminaires pour tenter d’y parvenir. Il retire certaines troupes, il s’appuie un peu moins sur les frappes aériennes ».

Ce qui doit se passer ensuite, a déclaré Kirby, c’est « des raids plus ciblés et plus précis » et « moins de frappes aériennes ».