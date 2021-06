Les Etats-Unis frappent des milices « pro-iraniennes » en Irak et en Syrie

Les Etats-Unis ont frappé, dimanche 27 juin, des « milices soutenues par l’Iran » à la frontière irako-syrienne, tuant au moins cinq personnes, selon une ONG, en riposte à la multiplication des attaques de drones contre leurs intérêts en Irak.

« Sur ordre du président [Joe] Biden, les forces militaires des Etats-Unis ont mené des frappes aériennes défensives de précision contre des installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran dans la région de la frontière Irak-Syrie », a annoncé le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué.

Ces frappes ont visé des centres opérationnels et des dépôts d’armes situés dans deux endroits en Syrie et dans un endroit en Irak, selon le Pentagone.

Au moins cinq combattants irakiens pro-iraniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans ces attaques, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une organisation non gouvernementale sise à Londres, qui s’appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie. Selon l’agence officielle syrienne Sana, un enfant a été tué et au moins trois personnes ont été blessées.