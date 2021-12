Les Etats-Unis imposeraient des sanctions à la Tunisie si le président Kais Saied ne mettait pas fin au « coup d’Etat » qu’il a perpétré et persistait à ne pas renouer avec le processus démocratique, a averti un expert des affaires tunisiennes dans une déclaration au site Arabi Post.

Selon le site, l’administration américaine, à travers la délégation qui s’est rendue en Tunisie et les contacts entre Saied et le Secrétaire d’Etat Antony Blinken, a exigé de Saied le retour des institutions de l’Etat, notamment le parlement et les instances constitutionnelles, et la présentation d’une feuille de route claire pour la voie politique.

L’administration américaine a récemment déclaré qu’en ce qui concerne la situation tunisienne, la démocratie est le seul mécanisme disponible et acceptable.

Le site cite une source privée selon laquelle les Etats-Unis pourraient recourir à la mise en œuvre progressive de sanctions contre des personnalités sécuritaires et militaires si Saied insiste pour poursuivre son projet.

Anouar Gharbi, coordinateur général de l’Initiative suisse d’appui à la démocratie en Tunisie, a déclaré : « Les mesures contre le coup d’État ont déjà commencé, avec de nombreuses manifestations, notamment l’exclusion de la Tunisie de l’appel au dialogue lors du Forum sur la démocratie organisé par les États-Unis les 9 et 10 décembre 2021. »

Il ajoute que la Tunisie a également été exclue du budget 2022 préparé par le Sénat, rappelant que « L’ambassade américaine en Tunisie reste sans ambassadeur direct ».