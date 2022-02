Les États-Unis lancent un programme de financement pour les petites entreprises tunisiennes, en collaboration avec l’ATB et la DFC

L’Ambassadeur des États-Unis, M. Donald Blome rejoint le Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank (ATB), M. Ahmed Rejiba pour lancer officiellement un programme de financement des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes sous forme de prêts d’une enveloppe totale de 35 millions de dollars américains. Le programme permettra d’accroitre et d’accélérer l’accès aux crédits commerciaux aux PME qui est crucial pour leurs succès. Le partenariat entre Development Finance Corporation (DFC), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l’ATB permettra d’accroitre l’accès aux prêts à des régions et à des emprunteurs qui ne peuvent pas accéder facilement aux prêts bancaires.

Le gouvernement des États-Unis s’engage à soutenir la réussite des petites entreprises tunisiennes, une meilleure inclusion économique, et la création d’emplois dans le secteur privé. L’accès au financement étant crucial pour la prospérité des petites entreprises tunisiennes, ce partenariat entre USAID, l’ATB et la DFC permettra d’accroitre l’accès aux prêts à des régions et à des emprunteurs qui ne peuvent pas accéder facilement aux prêts bancaires. À ce jour, le gouvernement américain, à travers USAID, a aidé environ 30 000 petites entreprises à augmenter leurs ventes et leurs exportations à 1,5 milliard de TND, à accéder à environ 500 millions de TND sous forme de nouveaux crédits et à créer plus de 40 000 emplois.

« Dans un contexte de situation économique difficile en Tunisie, cette initiative facilitera l’octroi de 35 millions de dollars de crédits octroyés par l’ATB aux petites entreprises sur tout le territoire tunisien en ciblant particulièrement les régions mal desservies. Ce partenariat témoigne de la volonté du gouvernement américain de soutenir la Tunisie en mobilisant des ressources en capital privé au profit des petites entreprises et démontre notre engagement envers la croissance et le succès du secteur privé tunisien », a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis, M. Donald Blome.

La mission de L’ATB est de contribuer au développement économique et financier de la Tunisie en offrant des services diversifiés et de qualité. L’ATB dispose d’un réseau de 134 agences et emploie plus de 1 400 personnes. La banque a développé une nouvelle stratégie commerciale, a investi dans le capital humain et l’accroissement de leur clientèle, et a mis en place un processus rigoureux pour élargir et diversifier son portefeuille. Le marché des PME est enforte croissance et l’ATB s’est associée à USAID et à la DFC pour développer les prêts aux PME dans tout le pays. La DFC s’est également engagée à accroître l’accès au financement pour les PME à travers la Tunisie et dans les régions mal desservies. « Le programme de prêts pour les PME de USAID et de la DFC renforce la capacité de l’ATB à financer les PME, ce qui nous permet d’accroître notre soutien aux petites entreprises tunisiennes. Nous accordons également un intérêt particulier aux femmes entrepreneures afin de contribuer efficacement à une meilleure inclusion économique du pays », a déclaré M. Rejiba, DG de l’ATB.