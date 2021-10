Les Etats-Unis « préoccupés et déçus » par les atteintes à la liberté en Tunisie

Le Département d’Etat américain, s’est déclaré, jeudi 7 octobre, par la voix de son porte-parole, Ned Price « préoccupé et déçu par les récents rapports de la Tunisie sur les atteintes à la liberté de la presse et d’expression et l’utilisation de tribunaux militaires pour enquêter sur des affaires civiles ».

- Publicité-

« Il est essentiel que le gouvernement tunisien respecte ses engagements en matière de droits de l’homme, tels que définis dans la Constitution tunisienne et affirmés dans le décret présidentiel 117 » , a ajouté le porte-parole, exhortant également le président et le nouveau premier ministre tunisiens à « répondre à l’appel du peuple tunisien en faveur d’une feuille de route claire pour le retour à un processus démocratique transparent, impliquant la société civile et diverses voix politiques ».