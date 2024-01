Les États-Unis «préoccupés» par les bombardements israéliens contre un centre de l’ONU à Gaza

Les États-Unis sont préoccupés par les bombardements israéliens contre un centre de formation des Nations unies abritant des personnes déplacées à Khan Younès, à Gaza, a déclaré le porte-parole adjoint du Département d’État, Vedant Patel, réitérant les appels de Washington à la protection des civils, des travailleurs humanitaires et des installations humanitaires.

Le directeur des affaires de l’UNRWA à Gaza a affirmé que neuf Palestiniens avaient été tués et 75 autres blessés lorsque deux obus de char ont frappé le bâtiment qui abritait environ 800 personnes dans le sud de la bande de Gaza.

« Les civils doivent être protégés, et la nature protégée des installations de l’ONU doit être respectée, et les travailleurs humanitaires doivent être protégés afin qu’ils puissent continuer à fournir aux civils l’aide humanitaire vitale dont ils ont besoin », a déclaré Patel.

