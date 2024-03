Les États-Unis ralentissent leur aide militaire à Israël

Dans un contexte de tensions entre les États-Unis et Israël au sujet de la crise humanitaire à Gaza, un haut fonctionnaire israélien anonyme a déclaré à ABC News que le rythme des livraisons d’aide militaire américaine s’était considérablement ralenti.

Les autorités américaines ont toutefois réfuté ces affirmations, déclarant qu’il n’y avait pas eu de retard délibéré dans les livraisons d’aide et que la politique des États-Unis restait inchangée.

Selon le responsable israélien, si les livraisons d’aide militaire ont d’abord été rapides au début du conflit entre Israël et le Hamas, elles sont devenues léthargiques depuis. Exprimant son incertitude quant à la cause de ce ralentissement, le fonctionnaire a souligné que le rythme de livraison de l’aide a considérablement diminué ces derniers temps.

En réponse à ces affirmations, les responsables américains ont précisé qu’il n’y avait pas eu de ralentissement intentionnel des livraisons d’aide à Israël. Ils maintiennent que les politiques américaines en matière d’assistance militaire à Israël n’ont subi aucune modification.

Si les responsables israéliens et américains reconnaissent que la situation humanitaire à Gaza est préoccupante, la source américaine a souligné que l’administration Biden n’a approuvé aucune mesure visant à conditionner l’aide militaire à Israël en fonction de ses actions dans le conflit.

Des rapports antérieurs de Politico ont suggéré que le président Joe Biden pourrait envisager d’imposer des conditions sur l’aide militaire future à Israël si les forces israéliennes poursuivent leurs plans d’offensive à Rafah, une ville située dans le sud de la bande de Gaza.

Toutefois, les autorités américaines n’ont pas confirmé de telles décisions, soulignant l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération entre les deux alliés.

- Publicité-