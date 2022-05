Les États-Unis rapatrient les restes de leurs soldats enterrés en Afrique

Les restes de milliers de soldats américains enterrés en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale seront ramenés aux États-Unis et identifiés, a annoncé l’ambassade des États-Unis en Tunisie.

Le jour du Memorial Day, les États-Unis et la Tunisie ont signé un protocole d’accord pour permettre l’exhumation de 2 841 soldats américains inconnus de la campagne d’Afrique du Nord qui sont enterrés dans le cimetière américain de Carthage, en Tunisie, afin qu’ils soient rapatriés et réunis avec leurs familles.

« Nous avons une profonde dette de gratitude envers nos héros tombés au combat et leurs familles », a déclaré Natasha Franceschi, chargée d’affaires de l’ambassade, dans une déclaration à CNN. « L’accord historique d’aujourd’hui garantira que les hommes et les femmes militaires américains qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté soient reconnus et honorés pour le sacrifice ultime qu’ils ont fait pour notre pays. »