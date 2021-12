Les Etats-Unis sans conteste le plus gros producteur de déchets plastiques

Les Etats-Unis sont de loin le pays contribuant le plus à la pollution plastique dans le monde, selon un nouveau rapport publié mercredi, qui appelle à développer une stratégie nationale pour y remédier. Au total, les Etats-Unis ont généré environ 42 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016 — soit plus du double de la Chine et davantage que les pays de l’Union européenne combinés, selon cette analyse des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Or les Etats-Unis représentent moins de 5% de la population mondiale.

En moyenne, chaque Américain génère 130 kilos de déchets plastiques par an, la deuxième position revenant au Royaume-Uni, avec 98 kilos annuels par personne. En France, la moyenne est de 43 kilos. « Le succès de l’invention miraculeuse du plastique au 20e siècle a aussi produit un déluge de déchets plastiques à l’échelle mondiale, partout où nous regardons », a écrit Margaret Spring, présidente du comité d’experts ayant écrit ce rapport, commandé par le Congrès américain. Elle a qualifié le problème de « crise environnementale et sociale ».