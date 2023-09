Les Etats-Unis se rapprochent dangereusement d’une paralysie budgétaire

Le Sénat américain a rédigé une proposition de budget à court terme de dernière minute, même s’il y a peu de chances qu’elle soit approuvée par la Chambre des représentants, pendant que le décompte est lancé pour éviter une paralysie des services de l’Etat fédéral à la fin de la semaine.

A quelques jours de la date limite du 30 septembre, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell, ont tous deux approuvé ce projet, qui permettrait au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu’au 17 novembre. Mais rien n’indique pour l’instant que les factions rivales des républicains de la Chambre des représentants, qui ont déclenché l’épreuve de force, approuveront à leur tour ce texte s’il est adopté par le Sénat.

Si l’impasse persiste, tous les financements des services fédéraux seront soudainement coupés. Le fameux « shutdown ».

Ministères mais aussi parcs nationaux, trafic aérien, certains musées et une multitude d’organismes seraient affectés, forçant des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique.

« Fermer le gouvernement pour un différend budgétaire interne ne renforce la position politique de personne », a déclaré McConnell. « Cela ne fait que geler des progrès importants. Et cela laisse des millions d’Américains dans l’incertitude », a-t-il ajouté.

La Maison-Blanche s’est jointe à McConnell pour implorer le Congrès d’adopter le texte du Sénat. « Il est temps que les républicains de la Chambre des représentants commencent à faire leur travail », a déclaré le président Joe Biden lors d’un événement de campagne mardi soir.

- Publicité-