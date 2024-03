Les États-Unis vont larguer de l’aide alimentaire à Gaza, annonce Biden

Le président Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis allaient parachuter de l’aide alimentaire dans la bande de Gaza, soulignant que l’aide humanitaire apportée aux Palestiniens dans la région était insuffisante.

« L’aide qui arrive à Gaza est loin d’être suffisante… des vies sont en jeu », a déclaré Biden en annonçant la décision de procéder à des largages aériens lors d’un entretien dans le bureau ovale avec la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

« Nous devrions envoyer des centaines de camions, et pas seulement quelques-uns », a-t-il poursuivi. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir.

Ila réaffirmé que les États-Unis s’efforçaient d’obtenir un cessez-le-feu immédiat entre le Hamas et Israël afin de permettre l’acheminement d’une plus grande quantité d’aide à Gaza, où des innocents ont trouvé la mort, a-t-il dit.

