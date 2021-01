Les étudiants appelés à regagner les foyers universitaires !

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé, jeudi, les étudiants à regagner progressivement les foyers universitaires à partir d’aujourd’hui, 21 janvier, afin de se préparer à la reprise des cours et des examens, le 25 janvier 2021.Dans un communiqué, le ministère a rappelé la nécessité de respecter les dispositions du protocole sanitaire anti-covid-19 spécifique au secteur pour protéger tous les acteurs du milieu universitaire.A noter que les services d’hébergement et de restauration se sont poursuivis au profit des étudiants étrangers et tunisiens qui n’ont pas pu rentrer à leurs régions durant la période de confinement général (du 14 au 17 janvier 2021) et de confinement ciblé (du 18 au 24 janvier 2021).

- Publicité-