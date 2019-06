Les étudiants de Sciences Po Tunis dans la cour des grands

Une conférence-débat et une session de discussion scientifique a eu lieu mardi 11 juin entre professeurs et étudiants de Sciences Po Tunis, des universités de Harvard, de Georgetown, de New York, de l’Alberta, de l’Indiana et d’autres institutions de renom pour analyser et débattre de la situation politique en Tunisie à l’occasion du programme « The Tunis Exchange Conférence 2019 », initié par Professeurs Monica Marks, Weatherhead Scholars Program à l’Université de Harvard, Nicolas Noe et Daniel Brumberg, directeur à l’Université de Georgetown, en collaboration avec Sciences Po Tunis, l’Institut d’Etudes Politiques du groupe Université Européenne de Tunis.

La conférence-débat a concerné les étudiants de Master en Relations Internationales et les étudiants de Master-MPA en Gouvernance des Politiques Publiques; Encadrés par leurs professeurs, les étudiants ont eu des échanges du plus haut niveau académique et scientifique avec leurs invités. Un véritable levier de développement scientifique et politique important pour la Tunisie, le Maghreb et l’ensemble de la Méditerranée mais surtout un espace d’échange international d’exception dont le noyau est la Tunisie.

« The Tunis Exchange conférence 2019 » est un programme d’immersion de 7 jours, du 9 au 16 juin 2019 conçu principalement pour les étudiants, les chercheurs-doctorants et professionnels, qui s’intéressent à la Tunisie dans un cadre académique, afin de rencontrer et débattre avec les personnalités politiques, chefs de partis, universitaires et étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis, et ce dans le but de mieux comprendre la situation globale en Tunisie et plus particulièrement au niveau politique, économique et social.

L’entrée en scène d’un Institut d’Etudes Politiques à Tunis, en 2016, a ouvert une nouvelle ère à la scène politique pour accompagner le processus démocratique en Tunisie et assurer la pérennité, le développement et la promotion des sciences politiques.

Grace à des programmes d’élite, l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis offre la première licence et cursus Science Po, ainsi que le premier Master et MPA en Gouvernance des Politiques Publiques en Tunisie aux côtés de programmes innovants en diplomatie et relations internationales.

L’IEP de Tunis associe la tradition européenne en sciences politiques au Management et gouvernance nord-américaine en collaboration avec de prestigieuses institutions, écoles et universités de renom à l’échelle internationale.