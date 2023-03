Les eurodéputés « préoccupés » par la situation des droits de l’Homme en Tunisie

Les eurodéputés ont appelé, jeudi, les autorités tunisiennes à « respecter la liberté d’expression et d’association et les droits des travailleurs, conformément à la Constitution tunisienne et aux traités internationaux ».

Ils ont demandé également de « libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les journalistes, les juges, les avocats, les militants politiques et les syndicalistes » et de mettre fin à « la répression en cours à l’encontre la société civile dans le pays ».

Dans une résolution adoptée ce jeudi, les eurodéputés se déclarent préoccupés par « la dérive autoritaire » du président Kaïs Saïed et « son instrumentalisation de la situation socioéconomique désastreuse de la Tunisie pour renverser la transition démocratique historique du pays ».

Exhortant le chef de la politique étrangère de l’Union européenne Josep Borrell et les Etats membres à dénoncer publiquement « la grave détérioration de la situation des droits humains en Tunisie », les députés demandent « la suspension » des programmes spécifiques de soutien de l’UE aux ministères de la Justice et de l’Intérieur.

La résolution a été adoptée par 496 voix pour, 28 contre et 13 abstentions.