Les Européen ne lâchent pas l’affaire, et cette fois c’est le Commissaire à la justice

Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders se rendra, pour la première fois à Tunis, ce vendredi 11 novembre. Outre le président de la République, Kais Saïed, Didier Reynders s’entretiendra avec les ministres de la Justice, Leila Jaffel, de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi. Didier Reynders y rencontrera enfin des organisations de la société civile. C’est ce que dit un récent communiqué de l’UE à Tunis.

Les responsables européens qui ne lâchent pas la pression sur Tunis, envoient cette fois le responsable de la justice chez l’UE. Selon ledit communiqué de presse dont nous avons reçu copie, « plusieurs volets seront abordés au cours de cette mission, dont notamment le processus de réforme constitutionnelle, la réforme électorale, les développements récents, les défis et les perspectives de réforme du système judiciaire, les droits fondamentaux en matière d’État de droit, la justice transitionnelle, la justice commerciale, la protection des données personnelles et, enfin, la coopération judiciaire en matière civile, et pénale entre l’Union européenne et la Tunisie ».